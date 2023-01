নলবাৰী ,২৯ জানুৱাৰী : নলবাৰী জিলাৰ বাঁহজানীৰ এখন বিবাহ অনুষ্ঠানত দেখা গ'ল এক ব্য়তিক্ৰমী অনুষ্ঠান । নলবাৰীৰ এই ব্যতিক্ৰমী বিবাহখন জিলাখনত চৰ্চাৰ কাৰণ হৈছে (Book Released in marriage at Nalbari)। নলবাৰীৰ বাঁহজানীৰ চৰিয়া গাঁৱৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক লোহিত চন্দ্ৰ তালুকদাৰে শনিবাৰে কণিষ্ঠ পুত্ৰৰ বিবাহত উন্মোচন কৰিলে নিজৰ কবিতা পুথি (Book released at Bahjanj in Nalbari)। নিখিলৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ মাজতেই উন্মোচন কৰা হয় এই কবিতা পুথিখন ।

অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক লোহিত চন্দ্ৰ তালুকদাৰৰ 'চক্ৰবেহু' নামৰ কবিতা পুথিখন উন্মোচন কৰি পুত্ৰৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত উপহাৰ হিচাপে দিলে নৱ দম্পতিক (Chakrabehu poetry book released at Bahjani) । ৰভাথলীত কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত উন্মোচন কৰা কবিতা পুথিখন বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ অহা অতিথি সকলক বিতৰণ কৰা হয় ।

পিতৃৰ ইচ্ছা আছিলে কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ বিবাহত নিজেই ৰচনা কৰা কবিতা পুথিখন ৰভাথলীত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত উন্মোচন কৰি উপহাৰ দিব । সেয়েহে পুত্ৰক কবিতা পুথিখন উপহাৰ হিচাপে দিবলৈ পাই গৌৰৱন্বিত বুলি কয় পিতৃ লোহিত চন্দ্ৰ তালুকদাৰে । বিবাহস্থলীত কবিতা উন্মোচনত উপস্থিত থাকে মৰোৱা আনন্দৰাম বৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তিলক বৈশ্য ,আলফা নেতা ৰাজু বৰুৱা ওৰফে হিতেশ কলিতাকে আদি কৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক লোহিত চন্দ্ৰ তালুকদাৰ এই প্ৰসংগত কয় য়ে তেওঁ সৰুৰে পৰাই কবিতা লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । প্ৰথমতে সৰু সৰু কাগজত লিখি সেইবোৰ ফালি পেলাইছিল । কোনোবাই দেখা পোৱাৰ আগতে এই কবিতাসমূহ ফালি পেলাই দিছিল । কোনোবাই ইতিকিং কৰিব বুলি তেওঁ এইবোৰ পেলাই দিছিল বুলি কয় । মৰোৱা আনন্দৰাম বৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ আলোচনীত বিভিন্ন কবিতা লিখিবলৈ লোৱা বুলি অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক লোহিত চন্দ্ৰ তালুকদাৰে কয় ।

