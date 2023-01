.

Lakhimpur Book and Trade Fair : লখিমপুৰৰ ত্যাগ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলা Published on: 9 minutes ago

Koo_Logo Versions

লখিমপুৰ নগৰৰ ত্যাগ ক্ষেত্ৰত আজি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰ পৰা আগন্তুক ২২ জানুৱাৰীলৈকে আৰম্ভ হৈছে গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলা (Book and trade fair begins in Lakhimpur) । বীৰ লাচিত সেনাৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হোৱা এই মেলাত ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰাও ভালেখিনি বিপণীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । উল্লেখ্য যে, বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাত একাদশ বৰ্ষৰ বাবে এই মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে (Lakhimpur Book and Trade Fair) । ইতিমধ্যে প্ৰথম দিনাই এই মেলালৈ ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।