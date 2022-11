.

Cheque of one Rupee: বঙাইগাঁৱত এটকীয়া চেক বিতৰণ

এটকীয়া চেক বিতৰণেৰে অভিলেখ গঢ়িলে বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে । বঙাইগাঁও জিলাৰ গান্ধী ময়দানত প্ৰশাসনে বিত্ত বিভাগৰ মইক্ৰফাইনেঞ্চ উদগণি আৰু সকাহ আচনিৰ অধীনত বিতৰণ কৰিছিল চেক(Mess up with distribution of cheques for microfinance) । পিছে চিৰাং আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ সীমামূৰীয়া বৰপথাৰৰ তাজমিনা খাতুনলৈ আহিল ১ টকাৰ এখন চেক । ৪০০ টকাৰ গাড়ী ভাড়া কৰি আৰু পঞ্জীয়নৰ সময়ত ৬৫০ টকা জমা দি ১ টকা লাভ কৰাত একপ্ৰকাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত ক্ষোভ উজাৰিলে দম্পতিয়ে । চেক লাভ কৰাৰ পিছতেই সেই চেক উভতাই ঘৰলৈ গুছি আহিল তাজমিনা আৰু তেওঁৰ স্বামী ৰেজাউল । ঋণ লৈ সকলো কিস্তি সময়মতে ওভতাই দিয়াৰ পিছতো ১ টকা লাভ কৰি দুখ প্ৰকাশ কৰে তাজমিনাই ।