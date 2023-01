.

Body Recovered at Bilasipara: পানীত ওপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ আঞ্জু দাসৰ মৃতদেহ Published on: 51 minutes ago

বিলাসীপাৰাত সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । ৭ দিন পূৰ্বে সন্ধানহীন হোৱা ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ (Body Recovered from pond at Bilasipara) । পানীত ওপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে আঞ্জু দাস নামৰ এজন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ (Body Recovered at Bilasipara) ৷ বিলাসীপাৰাৰ ১০ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বামুনপাৰাj বাসিন্দা আঞ্জু দাসৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে বিলাসীপাৰা চহৰৰ ১১ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ হীৰাপাৰাত । মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱা স্থানত বিলাসীপাৰা আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধুবুৰী মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰে । উল্লেখ যে, আঞ্জু দাসৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বৰ্তমান লৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই । ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বিলাসীপাৰা আৰক্ষীয়ে ।