.

ৰহাত মাতৃসহ দুই শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ Published on: 12 minutes ago

নগাঁও জিলাৰ ৰহাত সংঘটিত হৈছে এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। মধ্যটোপাকুছিত দেওবাৰে সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনাটো । ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি শনিবাৰে নিশাৰ পৰা ঘৰৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল এগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁৰ দুই সন্তান । দেওবাৰে এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ হ'ল মাতৃসহ দুই সন্তানৰ মৃতদেহ(Three bodies found in pond at Raha)। নিৰু বৰদলৈ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহৰ কাষতে পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় ন বছৰীয়া শিশু নিলোৎপল বৰদলৈ আৰু তেওঁৰ ডেৰ বছৰীয়া ৰিদ্ধি বৰদলৈ । মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।‌‌ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত ৰহা আৰক্ষী(Raha polished rush to scene) উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ।