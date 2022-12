.

Jairam Thakur opposition leader of Himachal : হিমাচলত বিৰোধী দলৰ নেতা হ’ল জয়ৰাম ঠাকুৰ Published on: 3 hours ago

দেওবাৰে হিমাচল প্ৰদেশৰ ছিমলাত আয়োজন কৰা হয় বিজেপি বিধায়িনী দলৰ বৈঠক (BJP Legislature Party meeting in Shimla)। এই বৈঠকতে বিজেপি বিধায়িনী দলৰ নেতা আৰু বিৰোধী দলৰ নেতা বাছনি কৰা হয় (BJP Legislature Party meeting in Himachal Pradesh )। দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা আয়োজিত হোৱা উক্ত সভাতে বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰক (Jairam Thakur would be the leader of opposition in Himachal Pradesh) । এই সভাত দলৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী অবিনাশ ৰায় খান্না আৰু পূৰ্বৰ প্ৰভাৰী মংগল পাণ্ডেও উপস্থিত থাকে ।