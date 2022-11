.

Dilip Saikia react on AAP: আপৰ উত্থানক লৈ শংকিত নহয় বিজেপি Published on: 18 minutes ago

ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ উপৰিও অসমতো আম আদমি পাৰ্টীয়ে দলটোৰ ভেঁটি শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । যোৱা পৌৰ সভা নিৰ্বাচনত আপ দলটোৱে অসমত কেইবাখনো আসন লাভ কৰিছে । দলটোৰ এই উত্থানক লৈ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছকে ধৰি বিভিন্ন দল চিন্তিত হৈ পৰিছে । কিন্তু আপৰ উত্থানক লৈ অলপো শংকিত নহয় বিজেপি (BJP is not at all afraid of AAPs rise)। এই মন্তব্য মঙলদৈৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ । ৰঙিয়াত ৰাস মহোৎসৱৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংসদগৰাকীয়ে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে আম আদমি পাৰ্টীক (Dilip Saikia reacts on AAP rise in India)। তেওঁৰ মতে সাংগঠনিক পৰ্যায়ত বা নিৰ্বাচনত সময় কম পালে বিজেপিয়ে, সেয়ে পাঞ্জাৱত বিজেপিৰ ফলাফল ভাল নহ'ল । কংগ্ৰেছে শুই দিয়াৰ বাবে আপ দলে পাঞ্জাৱত ভাল ফলাফল দেখুৱালৈ সক্ষম হ'ল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে (Dilip Saikia slams Congress)। আপৰ উত্থান হৈছে দিল্লীত । দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ শীলা দিক্ষিতৰ তিনিবাৰকৈ চৰকাৰ আছিল । তেওঁৰ মতে দিল্লীতো কংগ্ৰেছে শুই দিয়াৰ বাবে আপৰ উত্থান হৈছে । কিন্তু এতিয়া গুজৰাটত কংগ্ৰেছৰ ভেঁটি নাইকীয়া হ'বলৈ ধৰিছে । হিমাচল প্ৰদেশতো তেওঁলোকৰ ভেঁটি হেৰুৱাৰ সময় সমাগত । কিন্তু আপৰ উত্থানে বিজেপিক কোনোধৰণৰ শংকিত কৰাৰ প্ৰশ্ন নাই বুলি দাবী কৰে বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে । অৱশ্যে আপৰ উত্থানে কংগ্ৰেছৰ ভেঁটি একেবাৰে নাইকীয়া কৰিব বুলিও নিশ্চিত সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ।