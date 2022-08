.

অসমৰ আটাইকেইটা লোকসভা সমষ্টি দখলৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ Published on: 4 hours ago

আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ আটাইকেইটা সমষ্টি দখলৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ (BJP aims to all Lok Sabha constituencies in Assam) । নগাঁও, কলিয়াবৰ আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুক (Kiren Rijiju responsibility in Lok Sabha election) । দেওবাৰে নগাঁৱৰ বীণাপাণি নাট্য মন্দিৰত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ লোকসভা প্ৰবাস যোজনাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ । এতিয়াৰে পৰা বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি (BJP started Lok Sabha election preparation) ।