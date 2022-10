.

Basistha Dev Sharma passes away : বুঢ়াসত্ৰীয়াৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ Published on: 1 hours ago

অৱশেষত আজি এটা যুগৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিল ৷ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ পিছতে বৰপেটাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতে এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে (Basistha Dev Sharma no more) ৷ বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে বৰপেটাৰ সত্ৰত উপস্থিত হয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়াকে (Bimal Bora in Barpeta) ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকল ৷ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীৰ বিয়োগত সমগ্ৰ অসমবাসী মৰ্মাহত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি তেখেতে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ তেখেতে বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া ৰাজ্যিক মৰ্যদাৰে সম্পন্ন কৰা হ’ব বুলিও উল্লেখ কৰে (Funeral of Basistha Dev Sarma will be held with full state dignity) ৷