.

75th Independence day: বৰপেটাত আৰক্ষীৰ বিশাল মটৰ চাইকেল ৰেলী Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বৰপেটাত আৰক্ষীৰ বিশাল মটৰ চাইকেল ৰেলী (Bike Rally To Celebrate 75 Yrs Of Independence)৷ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উপায়ুক্ত আয়ুস গাৰ্গে ফ্লেগ অফেৰে বাইক ৰেলীৰ শুভাৰম্ভ কৰে(DC flags off Tiranga bike rally in Barpeta) ৷হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বৰপেটা আৰক্ষীৰ উদ্যোগত চি আৰ পি এফৰ ১০ নং বেটেলিয়ন আৰু বৰপেটা আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাবে গ্ৰহণ কৰে এই বাইক ৰেলী কাৰ্যসূচীৰ(Har Ghar Tiranga) ৷ 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' কাৰ্যসূচী জনমুখী কৰাৰ লক্ষ্যৰে বৰপেটা আৰু হাউলী চহৰত আৰক্ষীৰ নেতৃত্বত উলিওৱা হয় এই মটৰ চাইকেল ৰেলীৰ ৷ বৰপেটা আৰক্ষীৰ লগতে চি আৰ পি এফ জোৱান আৰু বৰপেটাৰ বাইক ৰাইডাৰ্চৰ সদস্য সকলে অংশ গ্ৰহণ কৰে এই মটৰ চাইকেল ৰেলীত ৷