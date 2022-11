.

Accident in Barpeta: চাইকেল সহ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু এজনৰ Published on: 18 minutes ago

Koo_Logo Versions

বৰপেটাৰ সৰ্থেবাৰীত পথৰ কাষৰ পুখুৰীত পৰি চাইকেল আৰোহীৰ মৃত্যু (Bicycle rider died by drowning in pond) ৷ সৰ্থেবাৰী থানাৰ সমীপৰ এটা পুখুৰীত সলিল সমাধি ঘটা লোকজনৰ নাম জয়হৰি ডেকা (One died of drowning in pond) ৷ লোকজনৰ ঘৰ সৰ্থেবাৰীৰ বাপুজী নগৰত ৷ চাইকেল চলাই পথেৰে গৈ থকা অৱস্থাত পথৰ পৰা চাইকেলসহ পুখুৰীত পৰি যোৱাৰ ফলত লোকজনৰ মৃত্যু হয় (Bicycle rider fall into pond) ৷ ইতিমধ্যে SDRF বাহিনীয়ে লোকজনৰ মৃতদেহতো উদ্ধাৰ কৰিছে ৷