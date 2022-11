.

Bhupen Hazarika open stage: আজিও ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী সুধাকন্ঠৰ নামত গঢ়া অভিলাষী প্ৰকল্প Published on: 3 hours ago

আজি ভাৰতৰত্ন ড৽ ভূপেন হাজৰিকাৰ ১১ সংখ্যক মৃত্যু দিৱস(11th death anniversary of Bhupen Hazarika) । আজি সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে বিশ্ব বিশ্ৰুত শিল্পীগৰাকীক(Bhupen Hazarika death anniversary observed) । কিন্তু আজিৰ এই বিশেষ দিনটোতো সুধাকন্ঠৰ নামত অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা অভিলাষী আঁচনি ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী(Bhupen Hazarika open stage in bad condition in Teok) । টীয়কৰ কলিয়াপানী উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনস্থ ভূপেন হাজৰিকা মুকলি মঞ্চ আৰু উদ্যানৰ দৃশ্য দেখিলে চকু কঁপালত উঠে সকলোৰে । তেঁওৰ মৃত্যু দিৱসৰ দিনাও এক দুখ লগা ছবি, চৌপাশ হাবিৰে আবৃত । এৰাবাৰীত পৰিণত ভূপেন হাজৰিকা মুকলি মঞ্চ ।