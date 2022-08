.

সোণালী জয়ন্তীত নামৰূপ মহাবিদ্যালয়ত ভাওনা প্ৰদৰ্শন Published on: 1 hours ago

গৌৰৱোজ্বল পঞ্চাশ বৰ্ষ গৰকা বৃহত্তৰ নামৰূপ আৰু ইয়াৰ পাশ্বৱৰ্তী অঞ্চলত মানৱ সম্পদ গঢ়া অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান নামৰূপ মহাবিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে সোণালী জয়ন্তী (Golden Jubilee of Namrup College)সমাৰোহ ৷ বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা এই সমাৰোহৰ মঙলবাৰে ভাওনা প্ৰদৰ্শনৰে শুভাৰম্ভ কৰা হয়(Bhaona at Namrup College)৷ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ(Padadhikar of Srimanta Sankardeva Sangha)কমলা কান্ত গগৈয়ে উদ্বোধন কৰা 'মৎস্য অৱতাৰ আৰু চাৰিবেদ উদ্ধাৰ' নামৰ ভাওনাখন নামৰূপৰ মুকুন্দ মুৰাৰী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ সৌজন্যত মঞ্চস্থ কৰা হয় । বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থাত সততে দেখিবলৈ পোৱা যুৱ উশৃংখলতাক নামৰূপ ছাত্ৰ সমাজৰ পৰা মষিমূৰ কৰি আধ্যাত্মিক তথা শিপাৰ সৈতে সংপৃক্ত হোৱাৰ প্ৰচেষ্টাৰে এই ভাওনা আয়োজন কৰা বুলি মন্তব্য় কৰিছে আয়োজকসকলে ৷ নিশা ভাওনা উপভোগ কৰিবলৈ আহিল নামৰূপৰ কেইবা শতাধিক ৰাইজ আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱক সকল ।