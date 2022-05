.

হাউলীৰ পাৰ্লাৰত চলিল অভিযান: আৰক্ষীৰ জালত চাৰিজন লোক Published on: 1 hours ago

বৰপেটাৰ হাউলীৰ A ONE Unisex parlourত আৰক্ষীৰ অভিযান (Raid at parlour in Barpeta)। অভিযানত যুৱতীসহ চাৰিজন লোকক আটক আৰক্ষীৰ ৷ আব্দুৰ ৰহিম ওৰফে ৰহিম বাদশ্বা নামৰ লোকগৰাকীৰ A ONE Unisex Pourlerত আৰক্ষীৰ অভিযান । পাৰ্লাৰখনত অনৈতিক কাৰ্যকলাপ চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল । আৰক্ষী চক্ৰ বিষয়া চাণক্য দেউৰী আৰু হাউলী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া গোপাল বৰাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে অভিযান চলায় পাৰ্লাৰখনত । উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাৰ সৈতে পাৰ্লাৰৰ গৰাকী আব্দুৰ ৰহিমৰ সুসম্পৰ্ক থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।