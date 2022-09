.

নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল লখিমপুৰ Published on: 42 minutes ago

লখিমপুৰত নিৰ্মিয়মান নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে (protest against NHPC in Lakhimpur)। নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতে প্ৰকল্পটোৱে কঢ়িয়াই অনা ভয়াৱহতাৰ বাবে প্ৰকল্পটো বন্ধৰ দাবীত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে বিভিন্ন সংগঠন । বুধবাৰে জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ উপৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই (Asomiya Yuv Mangha protest against NHPC) । সংগঠনটোৱে কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রীৰ জুমুঠি দাহ কৰে । নিৰ্মাণৰত অৱস্থাতে বিপজ্জনক হৈ উঠা প্ৰকল্পটো বন্ধ নকৰিলে অনাগত দিনত তীব্র আন্দোলনে দিল্লী-দিছপুৰ কঁপাই তোলা হ'ব বুলি চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই । উল্লেখ্য় যে বিগত কেইবাদিন ধৰি নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই সৃষ্টি কৰিছে আতংকৰ (Lower Subansiri hydropower project) ৷ ইটোৰ পিছত সিটো অঘটনে লগ এৰা নাই গেৰুকামুখস্থিত দুহেজাৰ মেগাৱাট সম্পন্ন নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক ৷