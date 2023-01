.

Road safety week 2023 : পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে ডিমা হাছাওত অটো ৰেলী Published on: 45 minutes ago

ৰাজ্যজুৰি পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ আৰম্ভ হৈছে (Road safety week in Assam)। ডিমা হাছাও জিলাত পৰিবহণ বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত পথ সুৰক্ষা সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে (Road safety week organized in Dima Hasao)। পথ সুৰক্ষা সপ্তাহৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে হাফলং সাংস্কৃতিক ভৱনৰ পৰা এক অটো ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হয় । অটোৰিক্সা সন্থাৰ সহযোগত উলিওৱা হয় এই ৰেলী । এই ৰেলী ফ্লেগ অব কৰে ডিমা হাছাও জিলাৰ জিলা উপায়ুক্ত নাজৰিন আহমেদ আৰু জিলা পৰিবহণ বিষয়া অৰুণ বৰাই (Auto rickshaw rally in Dima Hasao)। জিলা পৰিবহণ বিষয়া অৰুণ বৰাই জনোৱা মতে ডিমা হাছাও জিলাত ২০২১-২২ চনত ২১ টাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা সংগঠিত হোৱাৰ উপৰিও প্ৰায় ৪ গৰাকীৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে । তেওঁৰ মতে সজাগতাৰ অভাৱত অধিকাংশ দুৰ্ঘটনা সংগঠিত হৈছে । সেয়ে সকলোকে পথ সুৰক্ষা আইন মানি চলিবলৈ আহ্বান জনায় জিলা পৰিবহণ বিষয়া অৰুণ বৰাই । জানিব পৰা মতে পথ সুৰক্ষা সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আৰু অটো-ৰিক্সা চালকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব ।