.

জনজাতিকৰণ: প্ৰতিবাদত উত্তাল ধেমাজি Published on: 51 minutes ago |

Updated on: 1 minutes ago Koo_Logo Versions

পুনৰ অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীক চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰিলে (Govt cheated six communities of Assam)। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেবিনেটত অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বাবে বিবেচনা নকৰিলে (Union Cabinet led PM Modi granted ST)। লগে লগে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ৬ জনগোষ্ঠীকে ধৰি বহু দল-সংগঠনে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে । ৬ জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম আহোমসকলৰ বিভিন্ন সংগঠনেও চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে ধেমাজিতো বৃহস্পতিবাৰে সদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা( All Tai Ahom Students Union) চমুকৈ আটাছুৱে ধেমাজিৰ নগৰৰ ৰাজপথত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মো়ডীৰ জনজাতিকৰণ: টিংখাঙত চোঁচৰালে মোদীৰ জুমুঠি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ জনায় ৷ উল্লেখ্য় যে অসম চৰকাৰে তাই আহোমকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত গঠন কৰিছিল ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ মডেলটি কমিটী ৷ কিন্ত ৰহস্যজনভাৱে এই মডেলিটি কমিটীৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত প্ৰকাশ নকৰাৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণৰ স্বীকৃতিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল(ATASU protest at Dhemaji) ৷ চৰকাৰৰ এই চূড়ান্ত প্ৰতাৰণা আৰু অৱহেলাৰ প্ৰতুত্তৰ দিবলৈ আটাছুৱে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বুলি সকীয়াই দিয়ে আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদক মনোজ গগৈয়ে ৷