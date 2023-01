.

Asom Sourav Award 2022: বিজ্ঞানী ড৹ বিনয় কুমাৰ শইকীয়ালৈ অসম সৌৰভ বঁটা-2022 Published on: 20 minutes ago

যোৰহাটস্থিত উত্তৰ-পূৱ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ(North East Institute Of Science And Technology) বিজ্ঞানী ড৹ বিনয় কুমাৰ শইকীয়াই লাভ কৰিলে অসম সৌৰভ বঁটা-2022 (Asom Sourav Award 2022)৷ বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে এই কথা ৷ বঁটা লাভ কৰি স্বাভাৱিকতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰে বিজ্ঞানীগৰাকী ৷ এনে বঁটাসমূহে ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে বুলি মন্তব্য কৰে ড৹ শইকীয়াই (Scientist Binoy Kumar Saikia)৷ উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে ড৹ বিনয় কুমাৰ শইকীয়াই লাভ কৰিছিল ভাৰতৰ বিজ্ঞান ক্ষেত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান শান্তি স্বৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা-২০২১ (Shanti Swarup Bhatnagar Prize for 2021)৷ নতুন প্ৰজন্মক বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আগবাঢ়ি আহি বিজ্ঞানক পেচা হিচাবে ল’বলৈ আহ্বান জনায় বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে ৷