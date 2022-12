.

Jorhat cabinet meeting: ৮৫৭ কোটি টকীয়া আঁচনি লৈ যোৰহাটত কালিলৈ কেবিনেট বৈঠক Published on: 11 hours ago

Koo_Logo Versions

যোৰহাটৰ ৰাজহুৱা সভাস্থলীত জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ সংবাদমেল (Assam Govt cabinet meeting in Jorhat) । উক্ত সংবাদ মেলত উপস্থিত থাকে সাংসদ তপন গগৈ, বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী । ৮৫৭ কোটি টকীয়া আঁচনি লৈ কালিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হ’ব যোৰহাটত । উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বাবে ৫০ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ভৱন (Fund for new DC office in Jorhat) । ৫০ কোটি টকাৰে যোৰহাটত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ষ্টেডিয়াম (New stadium in Jorhat) । এই প্ৰকল্প সমুহ সম্পূৰ্ণ হ’লে আধুনিক ৰূপ পাব যোৰহাট জিলাই । অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে যোৰহাটৰ ৰৈ যোৱা উন্নয়নমূলক আঁচনি তথা প্ৰকল্পৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিব অজন্তা নেওগে । ৰাইজৰ সহযোগিতা অবিহনে পৌৰসভাই নগৰখন পৰিষ্কাৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপে কৰিবলৈ সক্ষম নহয় বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।