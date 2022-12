.

Ranoj Pegu assured majuli people: বিকাশৰ নদী বৈ যাব মাজুলীত; ৰণোজ পেগুৰ আশ্বাস Published on: 58 minutes ago

দেওবাৰে মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৽ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই "বিকাশৰ এটা পষেক" যোজনাৰ অধীনত ৮৯৪.৫৫ কোটি টকাৰ বিভিন্ন আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰিব(Development of Majuli) । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মাজুলী ভ্ৰমণ উপলক্ষে শনিবাৰে মাজুলীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুয়ে(Minister Ronoj Pegu) নামনি মাজুলীৰ চেলেক গাঁৱত এখন সংবাদ মেল সম্বোধন কৰে(Minister Ronoj Pegu press conference in Majuli) । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা চেলেক গাঁৱৰ জনসভাস্থলীত উক্ত সংবাদ মেল সম্বোধন কৰি ডাঃ ৰণোজ পেগুয়ে মাজুলীত দেওবাৰৰ পৰা অসম চৰকাৰে বিকাশৰ নদী বোৱাই নিবলৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে(Press conference of Ronoj Pegu) । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উক্ত কাৰ্যসূচীত মাজুলীৰ সমূহ ৰাইজক উপস্থিত থাকিবলৈ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুয়ে অনুৰোধ জনায় ।