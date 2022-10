.

ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নয়ৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডৰ সামূহিক বিকাশৰ বাবে চৰকাৰে নতুন নতুন অভিলাষী আঁচনিও গ্ৰহণ কৰিছে (Assam Govt initiative for govt school)। ৰাজ্যখনৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে এক নতুন অভিলাষী আঁচনি । যিসমূহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নিজা ভূমি আছে সেইসমূহ বিদ্যালয়ৰ পুৰণি গৃহসমূহ ভাঙি নতুন বিদ্যালয় গৃহ তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে এই অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে (HS school reconstruction scheme of Assam Govt)। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে সেইসমূহ অঞ্চলত থকা বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত মানুহৰ আবেগ অনুভূতিক প্ৰাধান্য দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে চৰকাৰে । এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । মঙলবাৰে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চৰকাৰী মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি তেওঁ এই মন্তব্য কৰে (Assam CM visits govt school in Changsari)। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিজা সমষ্টি জালুকবাৰীৰ ৰংমহল লগতে চাংসাৰিত থকা দুখন বিদ্যালয় একত্ৰিত কৰি আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব বুলিও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।