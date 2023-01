.

First cooperative society in Assam : মৰিয়নিতেই হ’ব ৰাজ্যৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুদিত প্ৰথমখন সমবায় চ’ছাইটি Published on: 2 hours ago

মৰিয়নিতেই হ’ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুদিত প্ৰথমখন সমবায় চ’ছাইটি (Assam CM recommended first cooperative society will be established at Mariani) । যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰূপম এগ্ৰ’মাল্টিপাৰ্পাজ কো-অপাৰেটিভ চ’ছাইটিয়েই হ’ব ৰাজ্যৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুদিত প্ৰথমখন সমবায় চ’ছাইটি (First cooperative society in Assam) । অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সমবায় চ’ছাইটিসমূহৰ তদাৰকৰ দ্বায়িত্বত থকা বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ৰূপম এগ্ৰ’মাল্টিপাৰ্পাজ কো-অপাৰেটিভ চ’ছাইটি (Rupam AgroMultipurpose Co operative Society) পৰ্যৱেক্ষণৰ অন্তত চ’ছাইটিখনৰ সামূহিক ব্যৱস্থাক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়াবলগীয়া অনুদান ৰাজ্যৰ ভিতৰতে মৰিয়নিৰ ৰূপম এগ্ৰ’মাল্টিপাৰ্পাজ কো-অপাৰেটিভ চ’ছাইটিয়ে লাভ কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে । লগতে স্বনিয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নিৰ ৰূপম এগ্ৰ’মাল্টিপাৰ্পাজ কো-অপাৰেটিভ চ’ছাইটিয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই । উল্লেখ্য যে, অসমত কৃষি বিপল্লৱ সুচনা অৰ্থে এনেধৰণৰ চ’ছাইটি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে ৷