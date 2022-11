.

CM meeting with Matak organisation : মুখ্যমন্ত্ৰীৰে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত মৰাণ-মটক সংগঠনৰ বৈঠক Published on: 4 minutes ago

ডিব্ৰুগড় বিমান বন্দৰৰ আছুতীয়া সভাকক্ষত বৃহস্পতিবাৰে মৰাণ-মটক সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশেষ বৈঠকত মিলিত হয় (Assam Cm meeting with Moran Matak organisation)। মটক আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা‌ হয় এই বৈঠকত । জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰে আলোচনাৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । ইফালে মটক যুৱ-ছাত্ৰ সন্মিলনৰ কাৰ্যালয়ৰ বাবে গুৱাহাটীত ভূমি আৱণ্টনৰো আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (CM meeting with Matak Youth Student Conference)। তদুপৰি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত মটক স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ সদস্য আনন্দ চেতিয়া, সৰ্বানন্দ সিংহ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰে আলোচনা মটক যুৱ-ছাত্ৰ সন্মিলনৰ । ইফালে কেঁচা চাহপাতৰ উপযুক্ত মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰসংগত মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰে (Assam CM meeting in Dibrugarh airport)। আলোচনাৰ সময়ক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰা, বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা, মটক যুৱ-ছাত্ৰ সন্মিলনৰ সভাপতি ৰঞ্জিত চেতিয়া, মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি নৱ মৰাণৰ লগতে কেইবাজনো নেতা উপস্থিত থাকে ।