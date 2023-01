.

New Commissionerate at Khanapara : ৯৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে খানাপাৰাত অত্যাধুনিক আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় Published on: 58 minutes ago

৯৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে খানাপাৰাত নিৰ্মাণ হ'ব অত্যাধুনিক আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ (New Commissionerate at Khanapara)। বৃহস্পতিবাৰে ভূমি পূজনৰ কাৰ্য সম্পন্ন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ভূমি পুজন অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত, গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ লগতে বহুতো শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া । শুকুৰবাৰৰ পৰা কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ হ'ব (Bhumi Pujan of New Commissionerate)।