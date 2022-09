.

অৰুণাচল লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চিবিআইক অৰ্পন Published on: 2 hours ago

অৰুণাচল লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চিবিআইক অৰ্পন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ( CBI to investigate scam in APPSC exam) ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে (CM Pema Khandu) কয় যে, আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি পাঁচজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে (CM approaches CBI to investigate APPSC exam scam) ৷ এখন উচ্চ স্তৰীয় কমিটীও গঠন কৰা হৈছে ৷ দুসপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব এই কমিটীয়ে ৷