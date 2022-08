.

কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ডবকাৰ কেইবাখনো গাঁও Published on: 4 hours ago

কৃত্ৰিম বান আৰু ভূমিস্খলনৰ কবলত ডবকাৰ কেইবাখনো গাঁও (Artificial flood and Landslide )৷ যোৱা দুদিনৰ পৰা হৈ থকা নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ডবকা পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ঢলে প্লাবিত কৰিলে ভগীৰামগাঁও, হাবিগাঁও, নাহৰহগাঁও, মাটিখলা, গুটিগাঁও, বুঢ়িগাঁও, শ্লুইচগেট এলেকা (Artificial flood in Doboka)৷ ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানে ভগীৰাম গাঁৱৰ নামঘৰৰ দেৱাল ভঙাৰ লগতে ৰাইজৰ ঘৰ দুৱাৰৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে ৷ ইফালে পথাৰত শিলৰ গুড়ি, বালি মাটি ভৰ্তি হোৱাৰ লগতে বহু লোকৰ পুখুৰীৰ পৰা মাছো ওলাই যায় ৷ এই বানৰ ফলত বুঢ়িগাঁও আৰু নাহাৰগাঁৱৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ শ্লুইচগেটৰো ব্যাপক ক্ষতি হয় ৷ কৃত্ৰিম বানৰ সমান্তৰালকৈ ডবকা পাহাৰৰ দাঁতিত থকা গাঁওসমূহত ভুমিস্খলন হোৱাৰ ফলত আতংকিত হৈছে গাঁওবাসী (Landslide at Doboka)৷