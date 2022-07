.

AIADMKৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কামাৰাজৰ বাসগৃহত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান Published on: 1 hours ago

তামিলনাডুৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা AIADMK দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কামাৰাজৰ বাসগৃহত আয়কৰ বিভাগ আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান (Anti corruption raid against Kamaraj)। বেআইনীভাৱে সম্পত্তি গঢ়াৰ অভিযোগত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে আয়কৰ আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই । দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই কামাৰাজৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা তামিলনাডুৰ মুঠ ৪৯ টা স্থান আৰু চেন্নাইৰ ৬ টা স্থানত অভিযান চলোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । তিৰুভাৰুৰ জিলাৰ মান্নাৰগুড়িত থকা কামৰাজৰ বাসগৃহ, তেওঁৰ আত্মীয় আৰু বন্ধুবৰ্গৰ বাসগৃহত পুৱাৰে পৰা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । এআইএডিএমকেৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ আৰু অবৈধভাৱে নিজৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ হৈ কাম কৰাৰ অভিযোগ আছে । জানিব পৰা মতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কামাৰাজে তেওঁৰ নামত আৰু বন্ধুবৰ্গৰ নামত ৫৮ কোটি ৪৪ লাখ ৩৮ হাজাৰ ২৫২ টকাৰ সম্পত্তি গঢ়ি তুলিছে । দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কামাৰাজ, তেওঁৰ পুত্ৰ ইনিয়ান, ইনবান আৰু আন ৬ গৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে (Anti corruption raids in property of Kamaraj)। ইফালে এই অভিযানৰ সময়তে থিৰুভাৰুৰত থকা কামাৰাজৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে এই অভিযানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাও দেখা গৈছে ।