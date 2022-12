.

Diamond jubilee celebrate: অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ইন্সষ্টিটিউট অৱ ফাৰ্মাচীৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন Published on: 4 hours ago

অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ(Assam Medical College) ''ইন্সষ্টিটিউট অৱ ফাৰ্মাচী''য়ে(Institute of Pharmacy) সগৌৰৱেৰে প্ৰতিষ্ঠাৰ ৬০ টা বছৰত ভৰি দিলে । শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিষ্ঠানখনিৰ হীৰক জয়ন্তী সমাৰোহ(Diamond Jubilee of Institute of Pharmacy) । উল্লেখ্য যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে ১৯৬২ চনতে প্ৰতিষ্ঠিত ফাৰ্মাচী শিক্ষাৰ প্ৰথমখন প্ৰতিষ্ঠাননেই হৈছে ইন্সষ্টিটিউট অৱ ফাৰ্মাচী । হীৰক জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পুনৰ মিলন সমাৰোহ, স্মাৰক গ্ৰন্থ প্ৰকাশ, বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্ৰাক্তন শিক্ষক কৰ্মচাৰী ছাত্ৰৰ অন্তৰংগ আলাপ আদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় । ইফালে শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মুকলি সভাত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে মুখ্য অতিথি ৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।