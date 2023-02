দৰং,৬ ফেব্ৰুৱাৰী:মঙলদৈত বিদ্যালয় চৌহদৰ গাঁতত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল (Mid day meal rice found in school premises) । বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মনে মনে গাত খান্দি পুতি থলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল । প্ৰায় ২০ দিন পূৰ্বে পুতি থৈছিল এই চাউলখিনি । প্ৰধান শিক্ষয়ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা বিদ্য়ালয়খনৰ ছাত্র-ছাত্ৰীক মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল ।

মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এখন বিদ্যালয়ৰ চৌহদত মাটিৰ তলত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল উদ্ধাৰ হৈছে (Mid day meal rice demaged in Mangaldoi) ৷ গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি সাংবাদিকে অনুসন্ধান চলাই মাটিৰ তলত উদ্ধাৰ কৰিলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউলখিনি ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মঙলদৈ চহৰৰ ভেবাৰঘাট মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত (Vebarghat Middle English School)৷ এই বিদ্যালয়খনত মাজে সময়ে বন্ধ ৰাখা হৈছিল মধ্যাহ্ন ভোজন (Allegation against Vebarghat Middle English School)। যাৰ ফলত বিদ্যালয়খনলৈ আবন্টিত বহু চাউল নষ্ট হয় । বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে নিজকে দোষমুক্ত কৰিবলৈ বিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰতে গাঁত খুন্দি পুতি থয় অতিৰিক্ত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল (Allegation against Headmistress at Mangaldoi) ৷

ইপিনে, উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ অগোচৰে সমগ্ৰ কাণ্ড প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চাউল চোৰাঙকৈ বিক্ৰী কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে ৷ প্ৰায় ৪৫০ তকৈও অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়খন প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে মইমতালিৰে চলাই অহা বুলিও অভিযোগ উঠিছে ৷ উল্লেখযোগ্য যে কেইমাহমান পূৰ্বে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰক টিঙৰ ওপৰত উঠাই চাফ কৰাৰ অভিযোগত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল । তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ প্ৰাক্ক্ষণত বিদ্যালয়খনৰ এই কাৰ্যৰ উচিত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে ৷

লগতে পঢ়ক:Relief and rescue teams from India to Turkey: প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাছতে তুৰস্কলৈ ৰাওনা ভাৰতৰ উদ্ধাৰকাৰী দল