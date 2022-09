.

কলগাছিয়াত নিখিল ভাৰত গণতান্ত্ৰিক মহিলা সমিতিৰ প্ৰতিনিধি শিবিৰ Published on: 2 hours ago

জনীয়া সমষ্টিৰ ঘুগুবাৰীত দেওবাৰে নিখিল ভাৰত গণতান্ত্ৰিক মহিলা সমিতিৰ(All India Democratic Women Association) ৰূপসী আঞ্চলিকৰ চতুৰ্থ সন্মিলনৰ প্ৰতিনিধি শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয় (AIDWA Representative Camp at Kalgachia) । সভাৰ আৰম্ভণিতে দলীয় পতাকা উত্তোলন কৰি শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰা হয় । সভাখনত সভাপতি মণ্ডলী ছালেহা খাতুন আৰু ৰোহিনী বৰ্মনৰ পৌৰহিত্যত শোক প্ৰস্তাৱ পাঠ কৰে মফিদা বেগমে । উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে জিলা সম্পাদিকা পদুমী দাসে । ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ ৭৫ বছৰ(75 years of independence) পাৰ হোৱাৰ পাছতো মহিলাসকলে স্বাধীনতা কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰে পদুমী দাসে । মূল্যবৃদ্ধি, চৰকাৰী স্কুল বন্ধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ, জেহাদীৰ নামত মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ চক্ৰান্ত আৰু ইতিমধ্যে কিছু মাদ্ৰাছাত চৰকাৰে উচ্ছেদ(Madrasa eviction in Assam) চলাইছে তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে । এই সন্মিলনৰ জৰিয়তে কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰি বানপানীৰ সমস্যা, উচ্ছেদ, মাটিৰ পট্টা, নাৰী নিৰ্যাতন, বাল্য বিবাহ আদিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে ।