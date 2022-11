.

Agriculture Census 2021-22: কৃষিৰ ওপৰত সমগ্ৰ দেশজুৰি চলিব পিয়ল Published on: 5 hours ago

Koo_Logo Versions

সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰম্ভ হ'ব ২০২১-২২ বৰ্ষৰ কৃষি পিয়ল(Agriculture census 2021-22 to be start in India) ৷ অৰ্থনীতি আৰু পৰিসংখ্যা বিভাগৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আৰম্ভ হ'ব কৃষি পিয়ল ৷ দেশৰ কৃষিক্ষেত্ৰৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে গ্ৰহন কৰিবলগীয়া পৰিকল্পনাৰ উদ্দেশ্যে কৃষি পিয়লৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে(Agriculture Census 2021-22) ৷ এই উদ্দেশ্যৰে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি জিলাই জিলাই আৰম্ভ হৈছে প্ৰশিক্ষণ ৷ বৰপেটাতো কৃষি পিয়লত জড়িত হবলগীয়া বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক আজিৰেপৰা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে ৷ বিশেষকৈ কৃষিভূমিৰ লগতে কৃষি উৎপাদন, কৃষিত ব্যৱহৃত সঁজুলি আদি বিষয়বোৰ পিয়লত কিদৰে অন্তৰ্ভূক্ত কৰিব সেইবিষয়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ আনহাতে এই পিয়লৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী কৃষি উন্নয়ন পৰিকল্পনা আঁচনি যুগুত কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে(Training in agriculture Census in Barpeta) ৷ বৰপেটা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাত পিয়লৰ কামত জৰিত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে অৰ্থনীতি আৰু পৰিসংখ্যা বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক আৰু আন কেবাজনো বিষয়াই অংশগ্ৰহন কৰে ৷