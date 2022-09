.

চতিয়াত যোৰাকলম পদ্ধতিৰে কৃষি কাৰ্য সম্পাদন সম্পৰ্কীয় কৰ্মশালা Published on: 10 hours ago

অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তকৰণ প্ৰকল্প চমুকৈ APART (Assam Agribusiness and Rural Transformation Project) আঁচনিৰ অধীনত বিশ্বনাথ আৰু শোণিতপুৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ যুটীয়া উদ্যোগত চতিয়া কছাৰী গাঁৱত শুকুৰবাৰে আয়োজন কৰা হয় এক কৰ্মশালাৰ (Agricultural activities Workshop held at Sootia) ৷ এই কৰ্মশালাত বিলাহী আৰু বেঙেনাৰ যোৰাকলম পদ্ধতিৰে কৃষি কাৰ্য কিদৰে সম্পাদন কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় । উক্ত কৰ্মশালাত কৃষকসকলক World Vegetable Centre হায়দৰাবাদৰ পৰা অহা বিজ্ঞানী ৰবি শংকৰ আৰু World Vegetable Centre গুৱাহাটী শাখাৰ অৰ্বীন উপাধ্যায়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে ।