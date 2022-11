.

Call for Assam Bandh: অসম বন্ধৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ Published on: 14 minutes ago

Koo_Logo Versions

ছয় জনগোষ্ঠীয় যৌথ মঞ্চই আহ্বান জনোৱা অসম বন্ধৰ প্ৰতি (Call for Assam Bandh) সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই (Adivasi Students Association Of Assam)৷ জনজাতিকৰণৰ দাবীত কাইলৈ 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল ছয় জনগোষ্ঠীয় যৌথ মঞ্চই (Six tribe joint forum)। সোমবাৰে আছাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে মৰাণত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰৰ কথা ঘোষণা কৰে । সংবাদমেলত আছাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপ-সভাপতি ৰুস্তম কুজুৰ, সাধাৰণ সম্পাদক দেবেন ওৰাং, সাংগঠনিক সম্পাদক নিতীশ কুমাৰ গৌড়, প্ৰচাৰ সম্পাদক মহেশ ঘাটোৱাৰৰ লগতে কেইবাগৰাকীও আছা কৰ্মী উপস্থিত আছিল ।