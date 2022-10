.

Condolence to actor Nipan Goswami Death: মহানায়কক হেৰুৱাই শোকস্তব্ধ সাংস্কৃতিক মহল Published on: 57 minutes ago

ৰাজ্যবাসীক কন্দুৱাই বৃহস্পতিবাৰে স্বৰ্গগামী হ'ল অসমীয়া ছবি জগতৰ বলিষ্ঠ অভিনেতা নিপন গোস্বামী (Veteran Actor Nipon Goswami is no more)। প্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীক হেৰুৱাই মৰ্মাহত হৈছে অসমবাসী । সাংস্কৃতিক জগতত শোকৰ ছাঁ পৰিছে । বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গীতাৱলী ৰাজকুমাৰীৰ লগতে গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, পৰিচালক জয়ন্ত নাথে(Geetawali Rajkumari and Jayanta Nath Condolence death of Nipon Goswami) । সুঁৱৰিলে একেলগে কাম কৰা সেই পুৰণি সময়ৰ কথা ।