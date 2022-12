.

Success in taekwondo competition: টাইকোৱাণ্ডোত মৰাণৰ স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সাফল্য Published on: 13 hours ago

গুৱাহাটীৰ মডাৰ্ণ ইংলিচ স্কুলত অনুষ্ঠিত চিবিএচই ৰ ফাৰ ইষ্ট জ'ন টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত ১২৮ খন বিদ্যালয়ৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দলৰ(Second best team in taekwondo competition ) সন্মান লাভ কৰি মৰাণলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে মৰাণৰ তিলৈনগৰত অৱস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ টাইকোৱাণ্ডো দলে(Achievement of Vivekannad Vidyalaya of Moran) ৷ বিদ্যালয়খনৰ ১২ জনীয়া দলটোৰ ৫ গৰাকীয়ে প্ৰতিযোগিতাখনত সোণৰ পদক, ৪ গৰাকীয়ে ৰূপৰ আৰু ২ গৰাকীয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ৷ ইয়াৰে নিখিল বুঢ়াগোহাঁইয়ে ল'ৰাৰ শাখাত লাভ কৰে প্ৰতিযোগিতাৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান ৷ অসম, পশ্চিমবংগ, উৰিষ্যা আৰু ছটিশগড় ৰাজ্যৰ ১২৮ খন চিবিএচই বিদ্যালয়ৰ সাত শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাত সফলতা লাভ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ৷