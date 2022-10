.

Rangia accident: ৰঙিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

ৰঙিয়াৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভাতকুছি দলঙৰ ওপৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Accident in Rangia)। ৰঙিয়া অভিমুখী AS-01-DL-4178 নম্বৰৰ দ্ৰুতবেগী চাৰিচকীয়া বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । দলঙৰ ৰেলিঙত খুন্দা মাৰে চাৰিচকীয়া বাহনখনে । দুৰ্ঘটনাটোত চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হৈ যায় বাহনখন । দুৰ্ঘটনাটোত বাহনখনৰ চালকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (One injured in Rangia accident)। গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনৰ ঘৰ নলবাৰীৰ মৰোৱাত । স্থানীয় ৰাইজে গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । তাৰ পৰা আহত লোকজনক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে । আহত লোকজন উত্তৰ কামৰূপ বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী কাৰ্যালয়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী প্ৰতাপ বৈশ্য বুলি জানিব পৰা গৈছে ।