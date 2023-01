Published on: 34 minutes ago

বুধবাৰে দুলীয়াজানত আছুৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় শ্বহীদ দিৱস (Swahid Divas observed at Duliajan)। ১৯৮০ চনৰ ১৮ জানুৱাৰীত অসমৰ বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনৰ অংশ হিচাপে দুলীয়াজানত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল অইলৰ কাৰ্যালয় অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৷ এই কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ তদানীন্তন চৰকাৰৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ হাতত শ্বহীদ হৈছিল চাৰিজন লোক ৷ সেই চাৰি শ্বহীদক স্মৰণৰ বাবে বুধবাৰে দুলীয়াজানত আছুৰ উদ্যোগত ৪৩ সংখ্যক আজি শ্বহীদ দিৱস অনুষ্ঠিত হয় (Protest against OIL at Duliajan)।

উল্লেখযোগ্য যে উক্ত আন্দোলনৰ চাৰিজন শ্বহীদ ক্ৰমে নগেন ডেকা, অজিত নেওগ, কুমুদ গগৈ আৰু নিপেন বড়াৰ নিধনস্থলী অইলৰ উদ্যোগিক এলেকাৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ বেদীৰ প্ৰাংগনত দুলীয়াজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এবাৰো যতি নপৰাকৈ এই শ্বহীদ দিৱস অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে । পুৱাই দুলীয়াজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দিগন্ত বড়াই পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিচতে শ্বহীদৰ পৰিয়ালবৰ্গই শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে ।

ইয়াৰ পিচতে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণৰ লগতে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বক্তব্য প্ৰদান কৰে । ইয়াৰোপৰি স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন, নাম প্ৰসংগ, গায়ন-বায়ন আদিৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ সফল সমাপ্তি ঘটে (AASU swahid Divas at Duliajan)।

এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, আজিৰ দিনত নতুন প্ৰজন্মই ইতিহাস বুজিব যাতে নোৱাৰে তাৰ বাবে একাংশই চেষ্টা কৰিছে । অসম আন্দোলনক বাদ দি অসমৰ ইতিহাস কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহয় । সেয়ে চৰকাৰক অসম আন্দোলনৰ সমগ্ৰ বিষয়বস্তু পাঠ্যক্ৰমত অন্তভুৰ্ক্ত কৰিবলৈ দাবী জনালে আছুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতিগৰাকীয়ে (AASU president on Assam history) ।

উল্লেখ্য যে, অসমৰ ইতিহাসৰ বিষয়ক লৈ শেহতীয়াকৈ সৰৱ চৰ্চা অব্যাহত আছে ৷ ইয়াৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে শৰাইঘাটৰ ৰণত আহোম সেনাপতি লাচিতৰ সহযোগী হিচাপে থকা বাঘ হাজৰিকা (Bagh Hazarika controversy) ৷ চৰকাৰৰ লগতে একাংশৰ মতে বাঘ হাজৰিকা হৈছে ইতিহাসৰ এক কাল্পনিক চৰিত্ৰ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অতি শেহতীয়াভাৱে নৰ হাজৰিকা নামৰ এক চৰিত্ৰ অৱতাৰণা কৰি বিষয়টো অধিক চৰ্চা বহুল কৰি তুলিছে ৷ যাক লৈ অব্যাহত আছে বিভিন্ন তৰ্ক-বিতৰ্ক ৷