Actor Nipon Goswami demise : অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ বিয়োগত আছু নেতৃত্বৰ শোকবাৰ্তা Published on: 1 hours ago

হঠাৎ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ পৰা খহি পৰিল এটা উজ্বল নক্ষত্ৰ (Veteran Actor Nipon Goswami is no more)৷ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ মহীৰূহ নিপন গোস্বামীৰ মৃত্যু অসমবাসীৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি ৷ জ্যেষ্ঠ অভিনেতা নিপন গোস্বমীৰ মৃত্যুৰ শোকত বিহ্বল সমগ্ৰ অসমবাসী ৷ অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ বিয়োগত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই কৰিলে শোক প্ৰকাশ (AASU leadership condolence message on actor Nipon Goswami demise) ৷