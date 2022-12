.

Batadrava Eviction : বটদ্ৰৱা উচ্ছেদক লৈ বিস্ফোৰণ অসম গ্ৰামীণ শ্ৰমিক সন্থাৰ Published on: Dec 27, 2022, 6:00 PM IST

চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদৰ নামত মানৱাধিকাৰ ভংগৰ অভিযোগ সদৌ অসম গ্ৰামীণ শ্ৰমিক সন্থাৰ (AARWA allegation against govt)। উচ্ছেদ প্ৰসংগক লৈ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব শ্ৰমিক সন্থা । ভূমিহীন লোকক সংস্থাপন নিদিয়াকৈ উচ্ছেদৰ বিৰোধী শ্ৰমিক সংগঠনটো (All Assam Rural Workers Association)। লামডিং উচ্ছেদক লৈ ইতিমধ্যে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছে শ্ৰমিক সন্থা । আচলতে বটদ্ৰৱা সত্ৰৰ ভূমি বেদখল আৰু উচ্ছেদক লৈ চলোৱা সমীক্ষাত কি পালে সংগঠনটোৱে (Survey of AARWA on Batadrava eviction)? ই টি ভি ভাৰত অসমৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত উচ্ছেদ আৰু বেদখলক লৈ আৰু কি ক'লে সদৌ অসম গ্ৰামীণ শ্ৰমিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অৰূপ কুমাৰ মহন্তই ? চাও আহক ।