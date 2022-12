.

AAMSU protest against eviction: উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে অভয়াপুৰীত আমছুৰ প্ৰতিবাদ Published on: 11 hours ago

Koo_Logo Versions

অভয়াপুৰীৰ লেংটিছিঙাত উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে আমছুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (Protest by AAMSU) । মঙলবাৰে চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে উত্তৰ শালমাৰা জিলা আমছুৱে ((AAMSU protests against eviction)। সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমছুৰ উত্তৰ শালমাৰা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মংগলবাৰে অভয়াপুৰীৰ লেংটিছিঙাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত্তলিকা দাহ কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে (Protest by burning effigy of CM in Abhayapuri)। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে চৰকাৰে অমানৱীয় উচ্ছেদ চলাই যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি এনে উচ্ছেদ বন্ধ কৰাৰ দাবী জনায় আমছুৱে । লগতে উচ্ছেদিত লোকসকলৰ মৌলিক অধিকাৰ অন্ন, বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ লগতে উচ্ছেদৰ পূৰ্বে পুনৰ সংস্থাপনৰ দিহা কৰিবলৈ চৰকালৈ আহ্বান জনায় আমছুৱে । অন্যথা আমছুৱে অনাগত দিনত তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ।