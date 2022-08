.

৭ দফীয়া দাবীৰে চৰকাৰলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ আমছু Published on: 5 hours ago

Koo_Logo Versions

সাত দফীয়া দাবীৰ সমৰ্থনত সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমছুৰ কলগাছিয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী(AAMSU protest in Kalgasia) ৷ শিক্ষক নিযুক্তি, চৰকাৰী চাকৰি, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ আদিকে ধৰি 7 দফীয়া দাবীত বৰপেটা জিলাৰ ৪৪নং জনীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় বাকৰিত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোয়ে ৷ দিনৰ প্ৰায় বাৰ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে বেনাৰ-পোষ্টাৰ লৈ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ৷ ছাত্ৰ অনুপাতে শিক্ষক নিযুক্তি, জনসংখ্যা অনুপাতে চৰকাৰী চাকৰি, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা(AAMSU on price hike) আৰু ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান (land pattas to landless families) আৰু উচ্ছেদিত লোকক পুনঃসংস্থাপিত কৰাৰ বাবে সংগঠনটোয়ে দাবী জনায় চৰকাৰক ৷ তদুপৰি স্কুল সমূহত শিক্ষক বদলিকৰণৰ পূৰ্বে সেই স্থানত শিক্ষক নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰা, বহিঃৰাজ্যত কৰ্মত নিয়োজিত অসমৰ শ্ৰমিকসকলৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰা, অৰুণাচল প্ৰদেশত মৃত্যুবৰণ কৰা শ্ৰমিকসকললৈ ৫ লাখ টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে নিখোঁজ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলৰ সন্ধানৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনায় উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোয়ে ৷ মংগলবাৰৰ অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ অন্তত জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সাত দফীয়া দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে জিলা আমছুয়ে(AAMSU memorandum to Assam CM with seven demands) । দাবীসমূহ চৰকাৰে শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী নকৰিলে অনাগত দিনত গণতান্ত্ৰিকভাৱে ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে কলগাছিয়া জিলা আমছুয়ে ৷