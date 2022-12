.

Thief arrested in Guwahati: চুৰি অলংকাৰসহ জালত পৰিল ৰাহুল চোৰ Published on: 12 hours ago

মহানগৰীত সঘনাই সংঘটিত হৈ আছে অপৰাধজনিত ঘটনা (Crimes in Guwahati) ৷ অবাধ গতিত বৃদ্ধি পাইছে চুৰি, ডকাইতি, হত্যাকাণ্ডৰ দৰে অপৰাধ ৷ যোৱানিশা হাতীগাঁও প্ৰগতি পথৰ ছৈয়দ হাচিনুৰ জামানৰ গৃহ নং 20 A তো চলিল চোৰৰ চাফাই অভিযান (Theft in Guwahati city) ৷ ঘৰত কোনো নথকা সুযোগ লৈ চোৰে লুটি নিয়ে সোণৰ আ-অলংকাৰৰ লগতে নগদ ধন ৷ পিচে কপাল বেয়া আছিল চোৰৰ ৷ এই চুৰিৰ সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হয় CCTV ত ৷ শুকুৰবাৰে হাতীগাঁৱৰ পাকিজা পথৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুধৰ্ষ চোৰটোক (Thief arrested in Guwahati) ৷ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চোৰটোৰ নাম ৰাহুল আলী ৷ লগতে চোৰটোক পৰা জব্দ কৰে প্ৰায় ৪ লাখ টকা মূল্যৰ সোণৰ আ-অলংকাৰৰ লগতে ভঙা তলা, চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত সা-সৰঞ্জাম ৷ পূৰ্বেও বহু চুৰিৰ গোচৰ আছে ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে ৷