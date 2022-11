.

মঙলবাৰে বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্রগ্রহণ হয় (Last Moon eclipse of the year) । আমেৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগতে পৰা ভাৰতবৰ্ষকে ধৰি এছিয়া মহাদেশৰ পৰা দৃশ্যমান হয় এই পূর্ণগ্ৰাস চন্দ্রগ্রহণ (Full moon eclipse) । ভাৰতীয় সময়মতে মঙলবাৰে বিয়লি ২.৩৯ বজাৰ পৰা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ আৰম্ভণি হয় আৰু গ্ৰহণৰ পৰিসমাপ্তি হয় সন্ধিয়া ৬.১৯ বজাত (Moon eclipse in Assam)। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ বিয়লি ৩.৪৬ বজাত আৰম্ভ হৈ সন্ধিয়া ৫.১২ বজা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে । উত্তৰ-পূব ভাৰতত পূর্ণগ্রাস অৱস্থাতে পূর্ব দিগন্তত তামৰঙা বৰণীয়া চন্দ্ৰ দৃশ্যমান হয় । গুৱাহাটীত চন্দ্র দৃশ্যমান হয় বিয়লি ৪.৩৪ বজাত আৰু পূৰ্ণ গ্ৰহণ সন্ধিয়া ৫.১২ বজালৈকে অব্যাহত থাকে । আংশিক চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ পৰিসমাপ্তি ঘটে সন্ধিয়া ৬.১৯ বজাত । গুৱাহাটী তাৰকাগৃহ কৰ্তৃপক্ষই মঙলবাৰে বিয়লি ৪.৩০ বজাৰ পৰা অন্তিম পৰ্যায়লৈ গ্ৰহণ নিৰীক্ষণৰ এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে । গুৱাহাটী তাৰকাগৃহত বিভিন্ন লোক সমাগত হৈ চন্দ্ৰগ্ৰহণ প্রত্যক্ষ কৰে । সকলোৱে মুকলিভাৱে চন্দ্ৰগ্ৰহণ প্রত্যক্ষ কৰে । উল্লেখযোগ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ মুঠ দুটা সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু দুটা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ আজি শেষৰটো গ্ৰহণ ।