.

ক্ষেত্ৰীত গৰুভৰ্তি বাহনৰ লগতে আটক চোৰাং সৰবৰাহকাৰী Published on: 7 minutes ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ(Illegal Cattle Smuggling at Khetri) । ইয়াৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ নিকটৱৰ্তী ক্ষেত্ৰীত আৰক্ষীয়ে পুনৰ জব্দ কৰিছে গৰুভৰ্তি ট্ৰাক । গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ক্ষেত্ৰী আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে চলোৱা এক অভিযানত চখুৰাৰ ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নগাঁৱৰ পৰা মেঘালয়ৰ বৰ্ণিহাটৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত AS 01 EC 6007 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকসহ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা গৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ পৰা জব্দ কৰে ২১ টাকৈ গৰু । লগতে আটক কৰিছে ৫ গৰু সৰবৰাহকাৰীক(Five detained for illegal Cattle Smuggling) । AS 01 FA 6054 নম্বৰৰ এখন চুইফট বাহনসহ গৰু সৰবৰাহকাৰীকেইটাক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে । আৰক্ষীৰ জালত পৰা ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটা খাইৰুল ইছলাম(২৭),শ্বৰিফুল ইছলাম(৩৮), আবু কাছেম(৩৫), নিপন বৰা(চালক,২৪) আৰু জিকিৰ হুছেইন(২২)৷