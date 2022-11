.

Birth anniversary of Lachit Borphukan: লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে মাজুলীত বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন

লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যাপক আয়োজন চলোৱা হৈছে(Birth anniversary of Lachit Borphukan) । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে মাজুলীৰ দল-সংগঠন, বিভিন্ন অনুস্থান প্ৰতিস্থানেও বীৰ পুৰুষগৰাকীৰ ৪০০ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে(400th birth anniversary of Lachit Borphukan celebrate in Majuli) । বীৰ জনাৰ ৪০০ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে পালন কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী । তাৰেই অংশ হিচাপে সোমবাৰে মাজুলীৰ নাটঘৰ নামৰ এটা অনুস্থানে মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ নিদেশ মৰ্মে মাজুলীৰ এখন আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান চামগুৰি সত্ৰ ৰাৱণাপাৰ আদৰ্শ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বাটৰ নাট পদৰ্শন কৰে(Street plays show in Majuli) । নৱ প্ৰজন্মৰ লগতে প্ৰতিজন লোকে যাতে বীৰ পুৰুষগৰাকীক চিনি পাই সেই উদ্দেশ্যে এই বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰে ।