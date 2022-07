.

প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে নগাওঁবাসীক ৷ ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছত সূৰ্য্যৰ প্ৰচণ্ড তাপত ত্ৰস্তমান জনসাধাৰণ (Sun on the hot Seat)। কলিয়াবৰত ৩৬৹ চেলচিয়াছ উত্তাপত স্তব্ধ প্ৰায় দৈনন্দিন জীৱন (36৹ celsius heat in Kaliabor) । প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হাতে-হাতে ছাতি কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ।