Published on: 31 minutes ago

ডিব্ৰুগড়, 27 জানুৱাৰী: উদুলি-মুদুলি ডিব্ৰুগড়ৰ ডম্বৰুধৰ দেউৰী ক্ষেত্ৰ । আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হৈছে দেউৰী সাহিত্য সভাৰ 35 সংখ্যক অধিবেশন (Deuri Sahitya Sabha session in Dibrugarh)। 13 খন জিলা, 91 খন শাখাৰ পৰা অহা মুঠ 450 জন প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিনিধি সভাত । অধিবেশনত উন্মোচন কৰা হ’ব 23 খনকৈ গ্ৰন্থ ৷ ইয়াৰ লগতে এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত কেইবাখনো আলোচনা চক্ৰ, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, মুকলি সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদি অনুষ্ঠিত হ'ব ।

দেউৰী সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনৰ অন্তিম দিনাৰ মুকলি সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব । শনিবাৰে প্ৰতিনিধি আৰু বিষয় বাচনি সভাত দেউৰী সাহিত্য সভাৰ নতুন সমিতি নিৰ্বাচিত হ'ব (New committee of Deuri Sahitya Sabha) । শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেলত এই কথা সদৰী কৰে দেউৰী সাহিত্য সভাৰ নেতৃত্বই । তিনি লাখ দেউৰী লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই অধিৱেশনত দেউৰী সমাজৰ বিভিন্ন কলা-সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়ে (Deuri Sahitya Sabha in Assam) ।

উল্লেখযোগ্য যে, বৃহৎ অসমীয়া জাতিৰ অন্তৰ্গত এটা শক্তিশালী জনগোষ্ঠী হ'ল দেউৰীসকল (Deori tribes of Assam)। বৃহৎ অসমীয়া জাতিৰ মাজত নিজৰ জনগোষ্ঠীটোৰ স্বকীয়তা বজাই ৰাখিছে দেউৰী ৰাইজে । দেউৰী সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়া সকলে কয়, ‘‘পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰতিদিনে একো একোটা ভাষা হেৰাই যাবলৈ লৈছে । চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ পৰা বহু কেইটা ভাষা হেৰাই গ'ল । অসমৰ দেউৰীসকলৰ তিনিটা ফৈদে নিজৰ ভাষা নকয় । আমাৰ এই ভাষা জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে যোগাত্মক মনোভাৱ লাগিব । আমাৰ দেউৰী ভাষা জনা সকলেও দেউৰী ভাষাত কথা পাতিবলৈ সংকোচ কৰা দেখা যায় । নিজৰ আইৰ মুখৰ পৰা শিকা ভাষাটো ক'বলৈ সংকোচ কৰিব নালাগে । আমাৰ অতি শুৱনি ভাষাটো উত্তৰণৰ বাবে আমি প্ৰতিজনে চেষ্টা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন’’ ।

