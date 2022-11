.

Fire at Duliajan : দুলীয়াজানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত তিনিটাকৈ বাসগৃহ ভস্মীভূত

দুলীয়াজানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (massive fire at Duliajan) । দুলীয়াজানৰ কমলাবাৰী পথৰ সুভাষ বৰুৱাৰ তিনিটা ভাড়াঘৰত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড (3 houses burnt at fire) । ঘটনাস্থলীত অইলৰ (Oil India Limited) দুখনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপণৰ চেষ্টা । তিনিটা ভাড়াঘৰৰ সকলো সা-সামগ্ৰী জুইত জাহ গৈছে । অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এই পৰ্যন্ত পোহৰলৈ অহা নাই । জানিব পৰা মতে, ৰঘুকান্ত নাথ, ইন্দ্ৰ শইকীয়া আৰু ৰিতুপন বৰুৱা নামৰ তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰ জুইত জাহ গৈছে । উল্লেখযোগ্য যে দুটা দিনৰ পুৰ্বে ৰসহ্যজনক বোমা বিস্ফোৰণে সমগ্ৰ দুলীয়াজান (bomb blast at Duliajan) কঁপাই যোৱাৰ পাছতে পুনৰ এই ঘটনাই দুলীয়াজানত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ।