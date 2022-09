.

অভিশপ্ত ১২ ছেপ্টেম্বৰ : ২৩ বছৰে ন্যায় নাপালে মাহমৰাৰ উমা গগৈৰ পৰিয়ালে Published on: 2 hours ago

২৩ বছৰে অভিশপ্ত হৈ ৰ'ল এটা দিন । শিহৰণকাৰী এক ঘটনাই সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল উক্ত দিনটোত । ১৯৯৯ চনৰ ১২ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো আছিল অবিভক্ত শিৱসাগৰ তথা বৰ্তমান চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাবাসীৰ বাবে এটা ক'লা দিন (tragedy of Mahmora in Charaideu) । কিয়নো উক্ত অভিশপ্ত দিনটোতে গুপ্তঘাটকে নৃশংসতাৰে হত্যা কৰি নিঃশেষ কৰি পেলাইছিল এটা পৰিয়াল । গুপ্তঘাটকে হত্যা কৰিছিল চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাৰ দুই নং বৰবিলৰ কৃষক উমা গগৈৰ ছয়জনীয়া পৰিয়ালটোক (Uma Gogoi family murder case) । কোনো গুপ্তঘাটকে নিশা বোমাৰে উৰুৱাই দিয়ে উমা গগৈৰ পৰিয়লটোক (silent killer blasted Uma Gogoi family) । ঘটনা সন্দৰ্ভত কাকতিবাৰী আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছত আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল যদিও আজিলৈকে তাৰ ফলাফল নোলাল । ২৩ বছৰে ন্যায় নাপালে পৰিয়ালটোৰ জীৱিত কন্যাই (23 years of Uma Gogoi family murder case) । সেয়ে সম্প্ৰতি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক শীঘ্ৰে উচিত ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন হৈছে (Demand for proper justice) । আনহাতে, সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আজিও শংকিত হৈ থাকে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ।