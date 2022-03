.

Road accident at Rangia: থিতাতে নিহত নলবাৰীৰ এজন যুৱক Published on: 4 minutes ago

সোমবাৰে ৰঙিয়াৰ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ বালাগাঁওত সংঘটিত হয় এটি পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Rangia)। দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হয় নলবাৰীৰ গৌতম কলিতা নামৰ এজন যুৱক ৷ উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী অভিমুখে আহি থকা AS 14N 8719 নম্বৰৰ এখন ১৫০ পালচাৰ বাইকে এডাল প্ৰকাণ্ড গছত খুণ্ডা মাৰি কাষৰ পুখুৰীত পৰেগৈ ৷ ফলত পালচাৰ বাইকখনৰ আৰোহী গৌতম কলিতা ঘটনাস্থলীতে নিহত হয় (One person killed in road accident at Rangia) । ইয়াৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে দিয়া খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত ৰঙিয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটি উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে ৷